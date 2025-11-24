الأمن الوطني يحبط مخططا "إجرامياً" لبث الرعب وإثارة الفتنة المجتمعية في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني ، اليوم الإثنين، إحباط مخطط إجرامي خطير لاستهداف السلم الأهلي في العاصمة بغداد، بعد تسجيل عدة حالات تهديد طالت مواطنين في عدد من المناطق.

وذكر الجهاز في بيان، أن "مفارزه في بغداد تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية كانت تمارس أسلوباً منظماً لبثّ الرعب داخل الأحياء السكنية، من خلال توزيع أظرف ورقية على منازل المواطنين وعجلاتهم، تحوي رسائل تهديد بالقتل والتفجير بهدف الابتزاز وإرعاب العوائل".

وأضاف البيان أن "التحقيقات بيّنت اعتماد الشبكة طريقة خبيثة تقوم على استخدام أرقام هواتف عائدة لشخصيات اجتماعية ووجهاء عشائريين لا صلة لهم بالجريمة، بقصد تضليل الضحايا وخلق فتنة مجتمعية تمسّ السلم الأهلي عبر الإيحاء بتورط تلك الشخصيات في التهديد".

وتابع، أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة ورصد ميداني مستمر، تمكنت مفارز الجهاز من تحديد هوية أحد المتورطين الرئيسيين، حيث أُلقي القبض عليه وضُبطت بحوزته المواد والأدوات المستخدمة في تنفيذ عمليات التهديد".

وأشار إلى أن "اعترافات المتهم الأول قادت إلى الكشف عن متهم ثانٍ مشارك في عمليات الابتزاز والتهديد، وتم اعتقاله على الفور".

وأكد الجهاز أنه "جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الدوافع والارتباطات التي تقف وراء هذه الأعمال الإجرامية".