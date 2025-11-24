2.5 تريليون دينار قضية صندوق الرعاية تتفاعل.. أول تعليق لوزير العمل بعد تحقيق النزاهة

علق وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، على اعلان النزاهة الاتحادية التحقيق بقضية صندوق الرعاية الاجتماعية.

وكتب الاسدي في تدوينة "نرحب بأي تدقيق ومراجعة في وزارة العمل ووزارة المالية ومصرف الرافدين، والوزارة تعمل بشفافية كاملة".

وأضاف وزير العمل، أنه "تم عرض الوقائع امام هيئة النزاهة وسنعرضها على ديوان الرقابة المالية وفق الأصول"، مضيفا "سنواصل عملنا لخدمة الفئات الضعيفة ومستفيدي خدمات الوزارة دون توقف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرتها أعمال التحرّي والتقصّي بشأن معلومات تتعلق بالمبالغ المالية المودعة في صندوق الرعاية الاجتماعية.

وذكرت الهيئة في بيان أن "فرقها المؤلفة باشرت أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق حول معلومات سحب ترليونين ونصف ترليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية، والتي تناولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن "الفرق المختصة بدأت إجراءات التدقيق للوصول إلى تفاصيل تلك المعلومات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها وبحسب القانون".