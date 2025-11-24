الشيخ قيس الخزعلي يستقبل السفير الفرنسي ويؤكد المضي بتشكيل حكومة قوية بعد إعلان الإطار الكتلة الأكبر

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، السفير الفرنسي باتريك دوريل والوفد المرافق له.

وقد قدم السفير خلال اللقاء تهانيه للشيخ الخزعلي بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية، مشيداً بفوز حركة الصادقون وما حققته من حضور مؤثر داخل المشهد السياسي، كما نوه بالسير الإيجابي للعملية الانتخابية وبما يشهده العراق من استقرار أمني وسياسي.

من جانبه، أكد سماحة الشيخ الخزعلي ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، ولا سيما بعد إعلان الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر، بما يضمن المضي بمسار سياسي واضح ومستقر يخدم مصلحة الشعب العراقي.

كما شدد سماحته على نزاهة الانتخابات وابتعادها عن أي تدخلات خارجية، مؤكداً أن النتائج عبرت عن إرادة العراقيين دون تأثير أو ضغط.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وفتح آفاق تعاون أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.