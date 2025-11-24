الأخبار

الشيخ قيس الخزعلي يستقبل السفير الفرنسي ويؤكد المضي بتشكيل حكومة قوية بعد إعلان الإطار الكتلة الأكبر


استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، السفير الفرنسي باتريك دوريل والوفد المرافق له.

وقد قدم السفير خلال اللقاء تهانيه للشيخ الخزعلي بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية، مشيداً بفوز حركة الصادقون وما حققته من حضور مؤثر داخل المشهد السياسي، كما نوه بالسير الإيجابي للعملية الانتخابية وبما يشهده العراق من استقرار أمني وسياسي.

من جانبه، أكد سماحة الشيخ الخزعلي ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، ولا سيما بعد إعلان الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر، بما يضمن المضي بمسار سياسي واضح ومستقر يخدم مصلحة الشعب العراقي.

كما شدد سماحته على نزاهة الانتخابات وابتعادها عن أي تدخلات خارجية، مؤكداً أن النتائج عبرت عن إرادة العراقيين دون تأثير أو ضغط.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وفتح آفاق تعاون أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
