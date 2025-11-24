العامري والعيداني يبحثان ملف تشكيل الحكومة الجديدة

بحث محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، مع الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، مستجدات العملية السياسية وملف تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل المرحلة التي تعقب الانتخابات وما تشهده من حوارات بين القوى السياسية.

وقال بيان لمكتب العامري إن "الجانبين بحثا تطورات المشهد السياسي ومسار التفاهمات الجارية بين الأطراف المختلفة، مؤكدين أهمية الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات الشارع وتعزيز الاستقرار السياسي والخدمي".

وتابع البيان "كما ناقش الاجتماع مرحلة ما بعد الانتخابات، وما تتطلبه من تكثيف الجهود والتفاهمات لإرساء رؤية موحدة تدعم المرحلة المقبلة وتستجيب للتحديات القائمة على المستويين السياسي والإداري".

هذا ومن المؤمل أن يعقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي الدوري لبحث مستجدات المسار السياسي المرتبط بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومناقشة الخطوات المتبقية ضمن التوقيتات الدستورية المحددة لاستكمال الاستحقاقات المقبلة.

وقال مصدر مسؤول في الإطار إن "اجتماع قادة الإطار التنسيقي سيناقش أهمية تسريع وتيرة العمل داخل اللجان المختصة المكلفة بملف اختيار مرشح رئاسة الوزراء، مع مراعاة المعايير الوطنية والمهنية التي تضمن اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، والتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي تواجه البلاد".