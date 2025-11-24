الاتحاد الوطني: استعادة المناصب الإدارية من حركة التغيير تشمل منصب محافظ السليمانية

أكد عطا محمد، رئيس مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، أن الاتحاد الوطني الكردستاني بدأ بتنفيذ خطوات عملية لاستعادة المناصب الإدارية التي كانت بيد حركة التغيير في محافظتي السليمانية وحلبجة، مشيراً إلى أن العملية تشمل جميع المستويات الإدارية، بما في ذلك منصب محافظ السليمانية.

وقال عطا محمد في تصريح صحفي، إن "عملية استلام المناصب شاملة وتشمل جميع المستويات، ومن ضمنها منصب محافظ السليمانية"، مبيناً أن الاتحاد الوطني شكّل لجنة خاصة لمتابعة آلية نقل تلك المناصب إلى إدارته.

وأضاف أن "عدداً من المناصب التي كانت بيد حركة التغيير قد تمت استعادتها بالفعل"، فيما تستمر الإجراءات لاستعادة المناصب المتبقية التي كانت قد مُنحت للحركة في سنوات سابقة.

وأشار إلى أن بعض مسؤولي حركة التغيير، من بينهم قائمقامون ومديرو نواحٍ، انضموا بهدوء إلى الاتحاد الوطني بهدف البقاء في مواقعهم الإدارية.