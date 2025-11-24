الشيخ همام حمودي : العراق يمضي بثقة لبناء دولة قوية بمستوى التحديات

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، أن العراق يمضي بثقة لبناء دولة قوية بمستوى التحديات، مبينا ان العراق يشهد مرحلة جديدة من تثبيت الاستقرار السياسي والأمني بعد نجاح انتخاباته.

وقال مكتب المجلس في بيان إن "الشيخ همام حمودي استقبل اليوم أليثيا ريكو بيريث ديل بولغار سفيرة مملكة إسبانيا لدى العراق، التي قدمت التهاني بنجاح الانتخابات، وأشادت بما بلغته التجربة الديمقراطية في العراق من نضج ووعي شعبي".

وأضاف المكتب، أن "الجانبين بحثا المستجدات السياسية ومسار استكمال الاستحقاقات الدستورية، وآفاق تنسيق المواقف والتعاون بين البلدين".

ونقل المكتب عن الشيخ حمودي قوله، إن "العراق يشهد مرحلة جديدة من تثبيت الاستقرار السياسي والأمني بعد نجاح انتخاباته، ويمضي بثقة نحو بناء دولة مؤسسات قوية برؤية وطنية مشتركة وبمستوى التحديات الداخلية والخارجية"، معرباً عن تطلعه لـ"تعزيز دور إسبانيا والشركاء الأوروبيين في دعم مسارات التنمية، واغتنام الفرص الاستثمارية من قبل الشركات الرصينة، ونثمن مواقف إسبانيا الانسانية تجاه غزة، بما يعزز موقعها عراقياً وعربياً".

من جهتها، ثمنت السفيرة الدور السياسي للشيخ حمودي بوصفه "الاب الروحي للدستور"، مؤكدة حرص مدريد على "بذل قصارى جهدها لتعزيز شراكتها مع العراق، وتنويع أوجه التعاون"، منوهة إلى "أهمية العراق كمحور استقرار للمنطقة"، بحسب البيان.