امانة بغداد تفرض غرامات على غسل المركبات ورمي النفايات بالشوارع

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، فرض غرامات مالية مشددة بحق من يرمي النفايات في أماكن غير مخصصة، فيما أشارت الى فرض غرامة نصف مليون دينار على غسل المركبات في الشوارع العامة.

وقال الناطق الإعلامي باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، في تصريح ، إن "أمانة بغداد تفرض غرامات تصل الى مليون دينار بحق كل من يعتدي على الشوارع العامة أو يعرقل حركة المرور بأي شكل من الأشكال"، مبيناً ان "غسل العجلات في الشوارع العامة أو الرئيسة في أماكن غير رسمية يعرض صاحب المركبة لغرامة تصل الى 500 ألف دينار ترفع تفاصيلها الى مديرية المرور العامة لاستيفائها".

وأضاف، أن "رمي النفايات أو مخلفات البناء في أماكن غير مخصصة لها يعرض المخالفين لغرامات تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار، وتشمل المخلفات الصناعية ومخلفات العجلات"، لافتاً الى أن "رمي المياه الثقيلة في الشوارع بشكل مباشر، أو الإضرار بشبكات الماء والصرف الصحي، أو إجراء الربط العشوائي، تفرض بشأنها أيضاً غرامات تصل الى مليون دينار".

ونوه بأنه "تم بالفعل فرض عدد كبير من الغرامات على المخالفين ممن يتجاوزون على الطرق والساحات داخل العاصمة"، مشيراً الى ان "هناك لجاناً ورقابة ميدانية من قبل الدوائر البلدية لرصد المخالفات، إذ شكلت لجنة برئاسة وكيل البلدية، رزاق اليعقوبي، وعضوية عدد من المديرين العامين في بغداد، وتم من خلالها رفع مبالغ الغرامات لتتناسب مع حجم المخالفات المنتشرة".

وأكد أنه "لا يوجد حالياً ربط مع القوات الأمنية لرصد هذه الحالات عبر الكاميرات، إذ تعتمد عمليات الرصد على تجوال الفرق بدوائر البلدية داخل العاصمة".