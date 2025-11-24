توجيه من وزير الداخلية بشأن الـ "دكة العشائرية" وإطلاق النار

شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على أهمية توحيد الجهود في القضاء على ما تسمى بـ"الدكة العشائرية" وإطلاق العيارات النارية وعدم التهاون مع مرتكبيها.

وذكر اعلام وزارة الداخلية في بيان، أن "الأخير ترأس مؤتمراً موسعاً للاستماع إلى الإيجاز الخاص بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور الوكيل ومديري الاستخبارات والدوائر التخصصية ومدير دائرة العلاقات والإعلام، وضم مديري الاستخبارات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

وأشار الشمري، بحسب البيان، إلى أن "ما تحقق من إنجازات من قبل الوكالة خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن الاستماع إلى الخطة الخاصة بعملها للعام المقبل".

وشدد الشمري على "تفعيل الجهد الاستخباراتي في تطبيق الأمن المناطقي، وأهمية توحيد الجهود للقضاء على ما تسمى بـ"الدكة العشائرية" وإطلاق العيارات النارية وعدم التهاون مع مرتكبي هذه الجرائم التي تهدد حياة المواطنين".

فيما وجه "بإعداد الخطط الاستباقية للوصول إلى الأهداف المرسومة وإنهاء الحوادث بشكل تام".