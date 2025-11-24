بابل والمثنى تعلنان تعطيل الدوام الرسمي يوم غدا الثلاثاء

أعلنت محافظتا المثنى وبابل، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.
وقال مجلس بابل في بيان إن "مجـــلس محـافـظـة بابل قرر تـعـطـيـــل الــدوام الـرســمــي يــوم الثـلاثــاء الـمــصـادف 2025/11/25، لكافة الدوائر عدا الامنية والخدمية، بـمـنــاســـبـة ذكـرى اســتـشــهــاد بــضعــة رســول الله الـســـيـــدة فــاطــمــة الــزهــراء ( عليها الــســلام)".
من جهته، أصدر مجلس محافظة المثنى بيانا مشابها لمجلس بابل، اكد فيه تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha