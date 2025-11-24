النزاهة :فرقنا تتقصى وتدقق المعلومات الخاصة بسحب مبالغ من صندوق الرعاية الاجتماعية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، مباشرتها أعمال التحرّي والتقصّي بشأن معلومات تتعلق بالمبالغ المالية المودعة في صندوق الرعاية الاجتماعية.

وذكرت الهيئة في بيان أن "فرقها المؤلفة باشرت أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق حول معلومات سحب ترليونين ونصف ترليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية، والتي تناولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن "الفرق المختصة بدأت إجراءات التدقيق للوصول إلى تفاصيل تلك المعلومات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها وبحسب القانون".