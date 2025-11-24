الأخبار

جنايات ذي قار: السجن ثماني سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج للكيان الصهيوني


أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، حكمًا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج للكيان الصهيوني.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "المدان أقدم على الترويج لأفكار وسلوكيات الكيان الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشره صورًا على صفحته في فيسبوك تؤيد وتدعم التطبيع".

وأضاف البيان أن "الحكم صدر بحقه وفقًا لأحكام المادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022، واستدلالًا بأحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توجيه من وزير الداخلية بشأن الـ "دكة العشائرية" وإطلاق النار
بابل والمثنى تعلنان تعطيل الدوام الرسمي يوم غدا الثلاثاء
النزاهة :فرقنا تتقصى وتدقق المعلومات الخاصة بسحب مبالغ من صندوق الرعاية الاجتماعية
جنايات ذي قار: السجن ثماني سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج للكيان الصهيوني
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً حاسماً مساء اليوم لمناقشة مرشح رئاسة الوزراء والتفاهمات السياسية
محافظة بغداد تعطل الدوام غداً الثلاثاء
الكربولي: شخص في الإطار السني لا يمكن الوثوق به.. واجتمع معهم ليفرقهم
الداخلية.. تفكيك (12) شبكة احتيال مالي و(50) شبكة ابتزاز الكتروني خلال الستة أشهر الماضية
الاعرجي يبحث مع رئيس هيئة التصنيع الحربي سبل الارتقاء بعمل الهيئة وبما يلبي احتياجات المنظومة الأمنية والعسكرية
الشيخ همام حمودي خلال استقباله وزيرة الهجرة: التمثيل الحكومي العادل للمكونات حق دستوري
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك