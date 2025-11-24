جنايات ذي قار: السجن ثماني سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج للكيان الصهيوني

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، حكمًا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج للكيان الصهيوني.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "المدان أقدم على الترويج لأفكار وسلوكيات الكيان الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشره صورًا على صفحته في فيسبوك تؤيد وتدعم التطبيع".

وأضاف البيان أن "الحكم صدر بحقه وفقًا لأحكام المادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022، واستدلالًا بأحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات".