الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً حاسماً مساء اليوم لمناقشة مرشح رئاسة الوزراء والتفاهمات السياسية

من المؤمل أن يعقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، اجتماعه الأسبوعي الدوري لبحث مستجدات المسار السياسي المرتبط بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومناقشة الخطوات المتبقية ضمن التوقيتات الدستورية المحددة لاستكمال الاستحقاقات المقبلة.

وقال مصدر مسؤول في الإطار إن "اجتماع قادة الإطار التنسيقي سيناقش أهمية تسريع وتيرة العمل داخل اللجان المختصة المكلفة بملف اختيار مرشح رئاسة الوزراء، مع مراعاة المعايير الوطنية والمهنية التي تضمن اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، والتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي تواجه البلاد".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الاجتماع سيناقش بشكل تفصيلي مسار التفاوض مع باقي الكتل السياسية، وضرورة الحفاظ على أجواء التفاهم والتنسيق بهدف الوصول إلى توافق وطني واسع يضمن تشكيل حكومة قوية ومتماسكة تمثل مختلف مكونات الشعب العراقي، وتعمل على تحقيق الاستقرار وتنفيذ البرنامج الحكومي المرتقب".

وبين أن "الاجتماعات ستبقى منعقدة بشكل مستمر لمتابعة التقارير الدورية الصادرة عن اللجان المعنية، ولضمان إنجاز جميع الالتزامات الدستورية ضمن المدد المحددة، بما يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة ويحفظ المسار الديمقراطي في البلاد".

وتأتي اجتماعات الإطار التنسيقي في ظل حراك سياسي واسع أعقب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الذي أكد انتقال الحكومة إلى مرحلة تصريف الأعمال اليومية، مما وضع ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد في مقدمة أولويات القوى السياسية.

وخلال الأسابيع الماضية، كثّف الإطار لقاءاته الداخلية لإعادة ترتيب أوراقه وتقييم أسماء المرشحين المحتملين، بالتزامن مع مشاورات متواصلة مع القوى السنية والكردية بهدف تثبيت تفاهمات مستقرة قبل الدخول في المدد الدستورية النهائية لتشكيل الحكومة.