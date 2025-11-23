الأخبار

الشيخ همام حمودي خلال استقباله وزيرة الهجرة: التمثيل الحكومي العادل للمكونات حق دستوري


 بحث الشيخ د.همام حمودي، رئيس تحالف ابشر ياعراق، مع إيفان فائق جابرو وزيرة الهجرة والمهجرين، تطورات الحراك السياسي، والمخرجات الانتخابية، وتحديات المرحلة القادمة.

وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي ان سماحته استقبل جابرو في مكتبه، واوضح ان النظام الديمقراطي الدستوري كفل لجميع مكونات الشعب العراقي فرصة المشاركة في الحكم، مؤكداً ان التمثيل الحكومي العادل للمكونات هو أحد أسس الاستقرار، مبدياً حرصه على تشكيل حكومة وطنية جامعة وفق رؤية تصحيحية جديدة يتعاون فيها الجميع على بناء عراق قوي يلبي طموحات أبنائه

الشيخ همام حمودي خلال استقباله وزيرة الهجرة: التمثيل الحكومي العادل للمكونات حق دستوري
