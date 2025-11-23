الأخبار

العراق يفوز بعضوية لجنة إعادة الممتلكات الثقافية في اليونسكو بعد إجماع دولي


حقق العراق، اليوم الأحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، إنجازاً دبلوماسياً جديداً بفوزه بعضوية اللجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية وتقييدها في حالة الاستيلاء غير المشروع (ICPRCP) للفترة 2025 – 2029، وذلك بعد مفاوضات مكثفة واتصالات واسعة قادها الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى اليونسكو في باريس، أسعد تركي سواري.

وقال سواري في تصريحات صحفية،، إن "اختيار العراق جاء بالإجماع بعد توافق المجموعة العربية على ترشيحه"، مؤكداً أن "هذا الفوز يعد ثمرة لجهود دبلوماسية واسعة شاركت فيها الدول العربية جميعاً، ما يعكس عمق التنسيق والتضامن داخل المجموعة العربية في المحافل الدولية".

وأوضح أن "المجموعة العربية قدمت جميع ترشيحاتها لمناصب المؤتمر العام لليونسكو دون أي تنافس داخلي، وهو ما اعتبره منجزاً دبلوماسياً مهماً للعراق وللدول العربية مجتمعة"، مشيداً بـ"الدعم العربي، ولا سيما من دولة فلسطين وطاقمها الدبلوماسي، إلى جانب الدعم المباشر من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، والدوائر المختصة في وزارة الخارجية واللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم".

وأشار سواري إلى أن "هذا الفوز يمثل المنصب الدولي الثالث الذي يحصل عليه خلال عام واحد من مباشرته مهامه، إذ سبق للعراق أن نال منصب نائب رئيس المؤتمر العام لليونسكو (الدورة 43) ممثلاً للمجموعة العربية، إضافة إلى انتخابه نائباً لرئيس الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للدول الأعضاء في اتفاقية التراث العالمي في آذار الماضي".

ويعزز هذا المنصب حضور العراق داخل اليونسكو، ويدعم جهوده في استعادة ممتلكاته الثقافية المنهوبة، وحماية إرثه الحضاري على المستوى الدولي.

