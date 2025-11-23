العمليات المشتركة تعلن معالجة 5 أهداف لـ"داعش"الارهابي في كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، معالجة 5 أهداف لـ"داعش" في كركوك.

وذكر بيان للقيادة، انه "في عملية نوعية اختصاصية امتازت بالدقة في الأداء وجاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة من الأبطال في خلية الصقور الاستخبارية ومديرية الاستخبارات العسكرية لمدة ثلاثة أشهر لمجموعة إرهابية في قاطع قيادة عمليات كركوك وبعمل نوعي من قبل الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب وبتواجد وإشراف ميداني من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الركن في هذا التشكيل البطل وبتنسيق فني مع التحالف الدولي وبمراقبة مستمرة من خلية الإستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تمت معالجة خمسة أهداف مهمة لعصابات داعش الإرهابية بضربات جوية دقيقة".

وبحسب البيان، "كانت الاصابات مباشرة"، مؤكداً أن "قواتنا الأمنية البطلة وفي ظل الخبرات والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز مستمرة في دك جحور الإرهاب والقصاص العادل من عناصره المنهزمة.".