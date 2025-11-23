قيادات القوى السياسية السنية تعلن تشكيل المجلس السياسي الوطني

أعلن قادة التحالفات والأحزاب السنية الفائزة بالانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، تشكيل "المجلس السياسي الوطني" لتوحيد المواقف والرؤى إزاء مختلف الملفات الوطنية.

وذكر بيان للمجلس السياسي الوطني، ان "كل من قائد تحالف العزم، مثنى السامرائي، وتحالف السيادة، وتحالف حسم الوطني، وحزب الجماهير، وتحالف تقدم، عقدوا اجتماعاً موسعاً في بغداد، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية واستشعاراً لحجم التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة المفصلية".

وناقش القادة المجتمعون، بحسب البيان "مختلف التطورات السياسية، ووقفوا على طبيعة التحديات التي تواجه البلاد بشكل عام ومحافظاتهم على وجه الخصوص، مؤكدين أهمية توحيد الجهود والعمل برؤية مشتركة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضمان الحقوق الدستورية، وتعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة".

واتفقت الأحزاب والتحالفات المجتمعة على تشكيل "المجلس السياسي الوطني" بوصفه المظلّة الجامعة لها، والذي ينسّق المواقف ويوحّد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات الوطنية الكبرى، ويعزّز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية بما يخدم مصالح الجمهور ويرتقي بالأداء السياسي.

كما تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الدورية للمجلس بشكل منتظم طيلة الدورة النيابية الـسادسة، بحسب البيان.

وأكد القادة المجتمعون، أن "المجلس سيكون منفتحاً على جميع الشركاء الوطنيين، ومتمسكاً بالثوابت الجامعة التي تصون وحدة العراق واستقراره، وتحفظ حقوق جميع مكوّناته دون استثناء، منطلقين من رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة قوية عادلة تتسع للجميع".

وفي الختام، دعا القادة أبناء جمهورهم، وفقا للبيان، إلى دعم هذه الخطوة الوطنية المسؤولة، الهادفة إلى توحيد الجهود والارتقاء بالعمل السياسي، وتحقيق تطلعاتهم، نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء.