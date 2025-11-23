الشيخ قيس الخزعلي يستقبل الأمين العام لحركة الجهاد والبناء

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم في مكتبه ببغداد، السيد جواد الساعدي، الأمين العام لحركة الجهاد والبناء، والوفد المرافق له.

وقدم الساعدي والوفد تهانيهم لسماحة الشيخ الخزعلي بمناسبة نجاح العملية السياسية وإتمام الاستحقاق الانتخابي، مشيدين بما تحقق من خطوات مهمة لترسيخ المسار الديمقراطي.

من جانبه، شدد سماحته على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمسؤولية، بما يضمن الارتقاء بالعملية السياسية، ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والخدمي في البلاد.

كما أكد الجانبان ضرورة تكاتف القوى الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل بروح الشراكة لتلبية تطلعات الشعب العراقي، ودعم مؤسسات الدولة وترسيخ مسارها الدستوي.