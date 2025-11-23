الأخبار

العدل: استحداث مديرية تنفيذ الموصل وانتقال 4 مديريات أخرى


أعلن مدير عام دائرة التنفيذ في وزارة العدل راستي يوسف، اليوم الأحد، عن استحداث مديرية تنفيذ الموصل وانتقال أربع مديريات أخرى خلال شهر تشرين الأول 2025.

وأوضح يوسف في بيان أن "دائرة التنفيذ أنجزت انتقال مديرية تنفيذ العباسية إلى بناية جديدة تتمتع بمساحة واسعة وموقع مناسب ومستوى عمراني متطور، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شهد الشهر ذاته استحداث وافتتاح مديرية تنفيذ الموصل الثانية بهدف توسيع نطاق الخدمة وتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتعزيز القدرة الاستيعابية للدوائر التنفيذية".

وأضاف يوسف، أن "الدائرة استكملت كذلك انتقال مديرية تنفيذ المعقل إلى بناية جديدة توفر بيئة عمل أكثر ملاءمة، إلى جانب انتقال مديرية تنفيذ الكفل إلى بناية مناسبة من حيث المساحة والموقع والتجهيزات الأساسية، بما يعزز سهولة انسيابية العمل وجودة الخدمة المقدمة للمراجعين".

وفي السياق نفسه، أكد المدير العام على "انتهاء انتقال مديرية تنفيذ الزبير إلى بناية جديدة، الأمر الذي من شأنه دعم الاستقرار الإداري والارتقاء بمستوى الخدمة في المديرية".

وشدد يوسف على أن "هذه الإنجازات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني وفي إطار مسار التطوير المستمر الذي تتبناه الدائرة"، مشيراً إلى أن "العمل متواصل لإنجاز المزيد من المشاريع الهادفة إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة".

الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
