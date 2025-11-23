رئيس الجمهورية يدعو لتشكيل حكومة تلبي تطلعات المواطنين وتحفظ الاستقرار

دعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، الى تشكيل حكومة تلبي تطلعات المواطنين وتحفظ الاستقرار.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان رشيد "استقبل رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي، وفي مستهل اللقاء، قدم الأخير تعازيه للرئيس بوفاة شقيقه شمال جمال رشيد".

وأضاف البيان "كما جرى بحث مستجدات المرحلة السياسية الراهنة، والتأكيد على استمرار الحوارات الوطنية للإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية وضمان تشكيل حكومة تلبي تطلعات المواطنين وتحفظ الاستقرار السياسي".