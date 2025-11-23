المندلاوي يبحث مع السامرائي الحوارات الجارية بين القوى الوطنية

التقى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي.

وقال المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان إنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية بشأن المرحلة المقبلة".

وأكد المندلاوي بحسب البيان، "أهمية استمرار التفاهمات بين القوى الوطنية لضمان بناء رؤية موحدة للمرحلة القادمة، وبما يفضي إلى بيئة سياسية مستقرة تسهم في دعم عمل البرلمان والحكومة المقبلة".

وشدد على "ضرورة التعاون البناء لتعزيز مسارات التوافق الوطني وبما يؤدي إلى استقرار المسار الديمقراطي، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وتلبية طموحات المواطنين في التغيير والإصلاح".