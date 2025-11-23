بعد السباب والشتم المتبادل والتنابز بالالقاب اجتماع للقوى السنية بحضور الحلبوسي والخنجر والسامرائي وعدد من القيادات السياسية

بعد ان وضعت الانتخابات اوزارها وبعد السباب والشتم المتبادل والتهديد والوعيد بدأ اجتماع القوى السنية، اليوم الاحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، في منزل رئيس تحالف السيادة الطائفي المدعو خميس الخنجر، بحضور رئيس تحالف العزم مثنى السامرئي ورئيس تحالف السيادة محمد الحلبوسي، وعدد من القيادات السياسية البارزة.

وقال مصدر في الاجتماع إن القوى السنية ستبحث وضع خطة متكاملة ومعايير متفق عليها لمنع الخلافات والمساهمة في تسريع تشكيل هياكل الدولة".

وأضاف أن "هناك تنسيقاً مستمراً مع القيادات العراقية، بما في ذلك قيادة إقليم كردستان، سعياً لزيادة الحوارات وتجاوز العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة المقبلة".