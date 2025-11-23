الشيخ همام حمودي والسامرائي يؤكدان على ضرورة الشراكة والتعاون في الاستحقاقات المقبلة

استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورئيس تحالف ابشر يا عراق الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي يرافقه عدد من قيادات التحالف

وقال بيان صادر عن المجلس ان الجانبين بحثا مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، والملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء "أهمية تعزيز الحوار بين القوى الوطنية وتوحيد الجهود للحفاظ على الاستقرار السياسي، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة وخدمة المواطن، ويسهم في دفع العملية السياسية نحو مسار أكثر توازناً وفاعلية، مع التأكيد على ضرورة الشراكة والتعاون في الاستحقاقات المقبلة بما يخدم المصلحة الوطنية".

وأكد الجانبان، أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب المزيد من التنسيق بين القوى الفاعلة، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ العمل المشترك في مختلف الملفات الوطنية".