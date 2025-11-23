الأخبار

العمليات المشتركة: ضربة جوية عراقية تدمر أهدافاً مهمة لداعش في كركوك


 

أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم اﻷحد، توجيه ضربة جوية عراقية دمرت اهدافا لعصابات داعش اﻹرهابية في محافظة كركوك، حيث ذكرت القيادة في بيان، أنه "في عملية نوعية اختصاصية امتازت بالدقة في الأداء وجاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة من الأبطال في خلية الصقور الاستخبارية ومديرية الاستخبارات العسكرية أستمرت لمدة ثلاثة أشهر لمجموعة إرهابية في قاطع قيادة عمليات كركوك وبعمل نوعي من قبل الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب وبتواجد وإشراف ميداني من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الركن في هذا التشكيل البطل وبتنسيق فني مع التحالف الدولي وبمراقبة مستمرة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تمت معالجة خمسة أهداف مهمة لعصابات داعش الإرهابية بضربات جوية دقيقة، لافتأ إلى ان "الإصابات كانت مباشرة ، ومازال الواجب مستمر وسنوافيكم التفاصيل لاحقًا".

كما أضاف البيان، أن "القوات الأمنية البطلة وفي ظل الخبرات والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز مستمرة في دك جحور الإرهاب والقصاص العادل من عناصره المنهزمة". 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
