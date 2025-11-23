العمليات المشتركة: ضربة جوية عراقية تدمر أهدافاً مهمة لداعش في كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم اﻷحد، توجيه ضربة جوية عراقية دمرت اهدافا لعصابات داعش اﻹرهابية في محافظة كركوك، حيث ذكرت القيادة في بيان، أنه "في عملية نوعية اختصاصية امتازت بالدقة في الأداء وجاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة من الأبطال في خلية الصقور الاستخبارية ومديرية الاستخبارات العسكرية أستمرت لمدة ثلاثة أشهر لمجموعة إرهابية في قاطع قيادة عمليات كركوك وبعمل نوعي من قبل الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب وبتواجد وإشراف ميداني من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الركن في هذا التشكيل البطل وبتنسيق فني مع التحالف الدولي وبمراقبة مستمرة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تمت معالجة خمسة أهداف مهمة لعصابات داعش الإرهابية بضربات جوية دقيقة، لافتأ إلى ان "الإصابات كانت مباشرة ، ومازال الواجب مستمر وسنوافيكم التفاصيل لاحقًا".

كما أضاف البيان، أن "القوات الأمنية البطلة وفي ظل الخبرات والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز مستمرة في دك جحور الإرهاب والقصاص العادل من عناصره المنهزمة".