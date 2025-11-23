العمل بشأن "اختفاء" مبالغ صندوق الرعاية: "يعاد تدويرها" لدى المالية.. ولا تؤثر على رواتب الاعانة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، ان مبالغ صندوق الرعاية الاجتماعية "مثبتة رقميا" لدى وزارة المالية، مشيرة الى انها لن تؤثر على رواتب الرعاية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة في بيان ان "بعض وسائل الإعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل أحمد الأسدي بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية".

وأضافت أن "رصيد صندوق الحماية الاجتماعية مثبت رقميًا وكاملًا في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين ويُعد حقًا ماليًا يُدار وفق الضوابط القانونية ولا يمكن التصرف به خارج الأطر المقررة".

وأكدت ان "إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة بالكامل ضمن الموازنة العامة ولا ترتبط فنيًا بمستوى السيولة أو حركة رصيد الصندوق".

وأشارت الوزارة الى ان "حديث الوزير جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقًا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق"، مبينة ان "مصرف الرافدين أكد في كتاب رسمي إلى الوزارة أن المبلغ محفوظ ومثبت رقميًا، وحقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية".