الداخلية توجه دعوة للضباط المصابين بالسرطان والفشل الكلوي

دعت وزارة الداخلية ، اليوم الاحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، الضباط المصابين بالسرطان والفشل الكلوي لمراجعة الدائرة المختصة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان، أنها "تدعو الضباط المصابين بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي من مستحقي الترقية لجدول كانون 2026 من جميع مفاصل الوزارة إلى مراجعة دائرة العلاقات والإعلام في مقر وزارة الداخلية".

وأضافت أن "المراجعة ستكون اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 24-11-2025 ولمدة ثلاثة أيام، على أن يستصحب الضباط تقريرًا طبيًا حديثًا يثبت إصابتهم بالمرض".