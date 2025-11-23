طائرات F-16 العراقية تستهدف قياديا بارزا في داعش بوادي زغيتون جنوب كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، عن عملية نوعية أسفرت عن معالجة خمسة أهداف مهمة لعصابات داعش الإرهابية بضربات جوية دقيقة في قاطع قيادة عمليات كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة من الأبطال في خلية الصقور الاستخبارية ومديرية الاستخبارات العسكرية لمدة 3 أشهر لمجموعة إرهابية".

وأضافت، أن "العملية نُفذت بعمل نوعي من قبل الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب وبتواجد وإشراف ميداني من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الركن في هذا التشكيل، وبتنسيق فني مع الجانب الفرنسي وبمراقبة مستمرة من خلية الإستهداف في قيادة العمليات المشتركة.

وأكدت، أن "الإصابات كانت مباشرة،" مشيرة إلى، أن "الواجب ما زال مستمراً".