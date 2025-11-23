نزاهة البصرة: إحالة ملف مخالفات مدير صحة المحافظة إلى محكمة التحقيق

أعلنت رئيسة لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، بيداء الناهي، اليوم الاحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، إحالة ملف المخالفات المنسوبة لمدير دائرة صحة المحافظة إلى محكمة تحقيق قضايا النزاهة، بعد استكمال جمع المعلومات والأدلة الأولية.

وأوضحت الناهي في حديث صحفي أن "الإحالة جاءت بناءً على ما وصل إلى اللجنة من مؤشرات وبيانات تستوجب تدقيقاً قضائياً"، مؤكدة أن "المجلس يدعم الإجراءات القانونية لضمان الشفافية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات إدارية أو مالية".

وأضافت أن "لجنة النزاهة ستواصل متابعة الملف بالتنسيق مع الجهات القضائية"، مشددة على أن "حماية المال العام واحترام القانون مسؤولية لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف".