إثر حادثة "مجسر الحسينية".. إحالة 5 اشخاص الى المحاكم المختصة بتهمة "تزوير الفحوصات"

كشف عضو مجلس النواب حيدر المطيري، اليوم السبت ( 22 تشرين الثاني 2025 )، عن إحالة 5 اشخاص الى المحاكم المختصة بتهمة "التزوير" تتعلق بـ"مجسر الحسينية" شمالي محافظة كربلاء.

وكتب المطيري في تدوينة إنه "بعد ثبوت التزوير في نتائج الفحص وتغييره تم احالة المديران المفوضان للشركتين المتعاقد معهما في تنفيذ مجسر الحسينية وكذلك المهندس المقيم والمهندس الممثل للجهة المنفذة وأحد الموظفين المتورطين الى المحاكم المختصة بتهمة التزوير".

وفي (6 ايلول 2025)، وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالتحقيق في حادثة انهيار فضاء من مجسر العطيشي بناحية الحسينية شمالي محافظة كربلاء.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،، ان السوداني "تابع، باهتمام كبير، تطورات الحادث المؤسف في موقع مشروع مجسر العطيشي بمدينة كربلاء، قيد الإنشاء".

ووجه السوداني على الفور، وفقاً للبيان "بتشكيل لجنة تحقيقية من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظة كربلاء، من أجل الوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد المقصرين والمسؤولية".

وكان جزء من مجسر العطيشي في المدخل الشمالي لمحافظة كربلاء قد انهار في وقت سابق، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.