توجيهات عليا للقبض على قتلة مدير كهرباء السلام.. حملات دهم مكثفة في ميسان

كشف مصدر أمني، اليوم السبت ( 22 تشرين الثاني 2025 )، عن صدور توجيهات عليا تقضي باعتقال المتورطين في اغتيال مدير دائرة كهرباء ناحية السلام بمحافظة ميسان، بعد التوصل إلى خيوط مهمة تقرّب الجهات المختصة من هوية الجناة.

وقال المصدر ، إن "أوامر عليا وردت من بغداد بتكثيف الجهدين الاستخباري والعسكري، وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة بهدف الوصول إلى منفذي جريمة اغتيال مدير دائرة كهرباء ناحية السلام".

وأضاف أن "قوة أمنية مشتركة باشرت فوراً بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش في منطقة الخمس شرقي ناحية السلام، عقب ورود معلومات استخبارية تشير إلى احتمال اختباء أحد المتورطين هناك"، مبيناً أن "عمليات تفتيش دقيقة نُفذت في عدد من المنازل المشتبه بها خلال الساعات الماضية".

ولفت المصدر إلى أن "إجراءات أمنية مشددة فُرضت داخل ناحية السلام لتعقّب الجناة، خاصة مع توفر قائمة بأسماء مشتبه بهم يجري العمل على ملاحقتهم"، مؤكداً أن "وفداً أمنياً رفيعاً وصل من مدينة العمارة إلى ناحية السلام للإشراف المباشر على عمليات تعقب واعتقال المتورطين بهذه الجريمة النكراء".

وكان مصدر مطلع، كشف في وقت سابق من اليوم السبت ( 22 تشرين الثاني 2025 )، عن مقتل مدير دائرة كهرباء ناحية السلام غرب محافظة ميسان، جراء تعرضه لإطلاق نار قرب منزله من قبل مجهولين.

وقال المصدر "، إن "مدير كهرباء ناحية السلام قُتل بعد استهدافه بإطلاق نار مباشر قرب منزله، من قبل مجهولين فرّوا إلى جهة مجهولة فور تنفيذ العملية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً مشدداً حول موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً عاجلاً بالواقعة، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية".

وأشار إلى أنه "لا يمكن حتى الآن الجزم بدوافع ما جرى، إلا أن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار للكشف عن ملابسات الحادث وبيان دوافعه بشكل واضح، لاسيما أن الجريمة أثارت الرأي العام داخل ميسان التي تشهد بين فترة وأخرى حوادث قتل ترتبط بثأر أو نزاعات عشائرية قديمة".