وزارة الحرب الامريكية تعلن عن عقد عسكري مع العراق بقيمة ربع مليار دولار

كشفت وزارة الحرب الامريكية، اليوم السبت، عن حصول شركة أمريكية على عقد غير محدد المدة بقيمة ربع مليار دولار لتقديم خدمات دعم برنامج طائرات اف 16 الامريكية في قاعد الشهيد علي فليح الجوية.

وقالت الوزارة في بيان ان "شركة فيكتروس سيستمز، كولاردو سبرينغز، كولورادو، على عقد غير محدد المدة بقيمة 252,050,925 دولارًا أمريكيًا، شاملاً التكلفة بالإضافة إلى رسوم ثابتة، لتقديم خدمات دعم القاعدة الجوية، دعمًا لبرنامج طائرات إف-16 العراقية".

وأضافت ان "هذا العقد يوفر دعمًا تشغيليًا للقاعدة، ودعمًا لحياة القاعدة، وخدمات أمنية، وسيُنفذ العمل في قاعدة الشهيد علي فليح الجوية بالعراق".

وبينت انه "من المتوقع اكتمال العقد بحلول 24 سبتمبر/أيلول 2026، ويشمل هذا العقد مبيعات عسكرية أجنبية للعراق"، مشيرة الى ان "هذا العقد كان استحواذًا من مصدر واحد".

واوضحت أنه "تم تخصيص أموال مبيعات عسكرية أجنبية بقيمة 123,994,954 دولارًا أمريكيًا وقت منح العقد، يُنفذ هذا العقد من قِبل مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية، قاعدة رايت باترسون الجوية، أوهايو. (FA8630-25-C-B017 P00004)".