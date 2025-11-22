مستشار السيد الخامنئي : وعي العراقيين في الانتخابات إنجاز تاريخي أحبط مؤامرات الأعداء

اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران للشؤون الدولية، اليوم السبت ( 22 تشرين الثاني 2025 )، أن حضور ووعي الشعب العراقي في الانتخابات الأخيرة يمثّل "إنجازاً تاريخياً غير مسبوق"، يعكس مستوى كبيراً من النضج السياسي ويخنق – بحسب وصفه – محاولات أعداء العراق.

وأكد ولايتي بحسب بيان مكتبه الإعلامي، أن العلاقات بين إيران والعراق "متينة وتاريخية وذات جذور عميقة"، مشيراً إلى أنها تزداد قوة يومياً لتكون "مصدر أمل للعالم الإسلامي".

وأكد ولايتي أن الانتخابات العراقية "أحبطت محاولات الأعداء" وأظهرت مستوى متقدماً من الوعي الشعبي، ما يعكس – وفق تعبيره – حالة من الاستقرار السياسي تعزّز متانة العلاقات بين البلدين.