الاعمار والتنمية: السوداني هو مرشحنا لرئاسة الوزراء

أكد عضو ائتلاف الاعمار والتنمية، قصي محبوبة، اليوم السبت، ان رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني هو مرشحهم لرئاسة الحكومة العراقية.

وقال محبوبة في منشور له على منصة "أكس"، "منذ شهرين وأنا أقول أن نوري المالكي هو مرشح حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء".

وأضاف، "نحن في ائتلاف الاعمار والتنمية نرى أن هذا الموضوع مهم وندعو الكتل الأخرى في الاطار التنسيقي ان تقدم مرشحيها ايضا وخصوصا تلك التي تمتلك 25 مقعداً وأكثر".

وتابع: "في الاعمار والتنمية لدينا 46 مقعداً برلمانياً و1.3 مليون صوت، ومرشحنا (لرئاسة الوزراء) هو محمد شياع السوداني".