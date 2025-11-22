الأخبار

مفوضية الانتخابات تكشف المدد المطلوبة لحسم ملف الطعون


أوضحت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، المدد المطلوبة لحسم ملف الطعون، مشيرةً إلى أنها ستبدأ هذا الأسبوع بإعداد الأجوبة الخاصة بتلك الطعون.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، وفق وكالة الأنباء العراقية، إنه "بحسب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019، فإن لمفوضية الانتخابات سبعة أيام عمل؛ لغرض إعداد الإجابة للهيئة القضائية من أجل البت بهذه الطعون"، مضيفة أن "الهيئة القضائية لديها بدورها 10 أيام عمل، لغرض للبت وحسم الطعون".

وأضافت الغلاي أنه "في حال حسمت الهيئة القضائية هذه الطعون، فإن المحكمة الاتحادية سترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية؛ للمصادقة عليها"، مشيرة إلى أن "عدد الطعون المقدمة هي 872 طعناً". 

وشهد العراق في 11 تشرين الثاني 2025 إجراء انتخابات تشريعية في عموم البلاد لاختيار 329 نائبا في البرلمان، تصدر فيها ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يترأسه محمد شياع السوداني النتائج.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توجيهات عليا للقبض على قتلة مدير كهرباء السلام.. حملات دهم مكثفة في ميسان
وزارة الحرب الامريكية تعلن عن عقد عسكري مع العراق بقيمة ربع مليار دولار
اغتيال مدير دائرة في وزارة الكهرباء بهجوم مسلح في ميسان
الإطاحة بمروج لحزب البعث الصدامي الكافر في مدينة الفلوجة
مستشار السيد الخامنئي : وعي العراقيين في الانتخابات إنجاز تاريخي أحبط مؤامرات الأعداء
الاعمار والتنمية: السوداني هو مرشحنا لرئاسة الوزراء
مفوضية الانتخابات تكشف المدد المطلوبة لحسم ملف الطعون
سافايا: أتطلع لزيارة العراق قريباً.. ولن نقبل بأي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة
بسبب العراق.. 25 بالمئة من المحاربين القدامى الاميركيين يعانون اختلالا بتوازن الطاقة
مشاجرة مسلحة دامية شرقي بغداد والقوات الأمنية تُطيح بالمتورطين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك