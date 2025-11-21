سافايا: أتطلع لزيارة العراق قريباً.. ولن نقبل بأي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة

قال مبعوث الرئيس الأمريكي مارك سافايا، اليوم الجمعة (21 تشرين الثاني 2025)، إنه يتطلّع لزيارة العراق قريباً وعقد اجتماعات مع “قادة البلاد الرئيسيين”، مؤكداً أن واشنطن تتابع عن قرب مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف سافايا في تغريدة على موقع "أكس"، أن “العراق أحرز تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، ونأمل أن يستمر هذا التقدم في الأشهر المقبلة”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “تتابع باهتمام عملية تشكيل الحكومة العراقية”.

وشدد سافايا على أن “الولايات المتحدة لن تقبل أو تسمح بأي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”، في إشارة تُعدّ الأوضح حتى الآن لموقف واشنطن من التجاذبات الإقليمية والدولية حول شكل الحكومة المقبلة.

وكانت أنباء غير رسمية قد تداولتها منصات إعلامية ومواقع التواصل خلال الأيام الماضية، تحدثت عن إنهاء مهمة مبعوث الرئيس الأمريكي مارك سافايا في العراق، إلا أن مصدر مسؤول نفي تلك المزاعم، قبل أن يؤكد سافايا نفسه ثبات موقعه واستمراره في متابعة الملف العراقي من خلال ظهوره اليوم عبر “انستغرام”.