مشاجرة مسلحة دامية شرقي بغداد والقوات الأمنية تُطيح بالمتورطين

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الجمعة، (21 تشرين الثاني 2025)، عن السيطرة على حادث مشاجرة وإلقاء القبض على المتهمين المتسببين بإطلاق نار ضمن منطقة الأورفلي شرقي العاصمة.

وذكرت قيادة شرطة الرصافة في بيان أن "مفارز مركز شرطة الحبيبية تمكنت، بناءً على أمر قائد شرطة بغداد الرصافة، من إحكام السيطرة على حادث مشاجرة ضمن منطقة الأورفلي تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة أحد المواطنين إثر خلاف عائلي".

وأضاف البيان، أنه "تم القبض على مطلقي النار وضبط السلاح المستخدم بالحادث"، مشيراً إلى، أنه "تم إيداع المتهمين التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما".