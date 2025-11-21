معلومات استخبارية تطيح بتاجر "كبتاجون"في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الجمعة، الإطاحة بتاجر للمخدرات بحوزته كميات كبيرة من الكبتاجون في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر بيان للمديرية، انه "تنفيذا لتوجيهات مدير الاستخبارات العسكرية والتي أكدت على استئصال آفة المخدرات من تجار ومروجي تلك المواد وبمتابعة حثيثة من قبل مدير قسم استخبارات وامن فرقة المشاة العاشرة ووفق معلومات استخباراتية دقيقة للقسم والتي أكدت تواجد احد تجار المخدرات حيث تم نصب كمين محكم له بالتعاون مع الوكالات الامنية في القاطع والقبض عليه في محافظة الأنبار".

وأضاف، انه عثر "بحوزته على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة نوع (الكبتاجون)، وجرى تسليمه مع المواد المخدرة أصوليا إلى جهة الطلب".