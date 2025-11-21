مارك سافايا ينفي إنهاء مهمته في العراق

شارك مبعوث الرئيس الأمريكي مارك سافايا، على حسابه في منصة "انستغرام"، اليوم الجمعة (21 تشرين الثاني 2025)، مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" لتقرير بثّته قناة فضائية عراقية محلية، ينفي المزاعم المتداولة بشأن إنهاء مهمته في العراق.

وبحسب التقرير الذي أعاد سافايا نشره، فإن الوضع ثابت ولم يتغير، وأنه يتابع شؤون الملف العراقي وسيكون في وضع يمكّنه من ممارسة عمله خلال الأسابيع المقبلة، في إشارة فُهمت على أنها رد مباشر على الأنباء التي تحدثت عن عزله أو استبعاده من مهمته.

وعلى الصعيد ذاته، كشف مصدر مطلع أن وفداً أمريكياً سيزور العراق نهاية الشهر الحالي، يضم اثنين من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وسيعقد اجتماعات محدودة مع عدد من المسؤولين العراقيين لبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية.