خطيب جمعة النجف: إقامة حفل غنائي في الناصرية هدفه سلب الهوية الدينية

اعتبر إمام جمعة النجف، السيد صدر الدين القبانجي، إقامة حفل غنائي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار هدفه سلب الهوية الدينية.

وقال السيد القبانجي خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "الخطوات السياسية في تشكيل الحكومة تتكلل بالنجاح، والإطار التنسيقي اتحدوا وأعلنوا قانونياً أنهم الكتلة الأكبر، ومن حقهم تعيين رئيس الوزراء، وحُسمت للشيعة ولا نُظلم أحداً".

وفي شأن محلي، ذكر: "نحن نواجه حرباً ثقافية أخلاقية ممنهجة بعد فشلهم في الحرب العسكرية والسياسية، وسيفشل أيضاً أعداؤنا بهذه الحرب إن شاء الله. فما حدث من حفل غنائي في الناصرية يعتبر حرباً لسلب الهوية الدينية، وعملاً ممنهجاً وراءه جهات، وتريد إعادته في البصرة أيضاً. ومن مسؤولية الدولة هنا حماية شعبنا وثقافتنا الإسلامية، فمحافظاتنا حسينية وليست يزيدية".

وأضاف "نناشد علمائنا وعشائرنا وكذلك الإدارة المدنية على منع هذه الحفلات من تكرارها في البصرة أو غيرها".