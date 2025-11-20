الأخبار

وزير النقل: قطاع الملاحة الجوية يحظى بأولوية قصوى


 أكد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، أن الوزارة تولي قطاع الملاحة الجوية أولوية قصوى؛ لما يمثّله من قيمة استراتيجية في تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية.

وذكر بيان لوزارة النقل، أن "وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، أجرى زيارة ميدانية إلى الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي؛ للاطلاع، بشكل مباشر، على سير العمل ومتابعة أداء المنظومات الفنية والإدارية المسؤولة عن تنظيم حركة الطيران في الأجواء العراقية".

وأضاف البيان، أن "السعداوي استمع، خلال جولته، إلى عرضٍ تفصيلي قدّمه المدير العام وكالة، أحمد عماد وعدد من رؤساء الأقسام، تناول جهود الملاكات المتخصصة في إدارة الحركة الجوية وآليات تأمين الانسيابية التشغيلية للرحلات وفق أعلى متطلبات السلامة الدولية المعتمدة".

وشدد وزير النقل، بحسب البيان، على "أهمية التطوير المستمر للملاحة الجوية، بوصفها العمود الفقري لمنظومة النقل الجوي والعامل الأبرز في بناء فضاء جوي آمن ومستقر".

وأكد، أن "الوزارة تولي قطاع الملاحة الجوية أولوية قصوى؛ لما يمثّله هذا القطاع من قيمة استراتيجية في تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية"، لافتًا إلى، أن "تطويره يُعدّ ركنًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة النقل الجوي، فيما أشاد بكفاءة الملاكات الوطنية ودورها في تحديث الأنظمة التقنية وتحقيق خطوات ملموسة خلال الفترة الماضية".

من جانبه، ثمّن المدير العام وكالة، الدعم المتواصل الذي تقدّمه وزارة النقل"، مؤكدًا، أن "الشركة ماضية في تنفيذ مشاريع التحديث والتطوير ضمن خططها المستقبلية، مع تعزيز التعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الملاحة الجوية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتوسيع قدرات العراق في إدارة مجاله الجوي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ الخزعلي ومثنى السامرائي يؤكدان اهمية العمل على الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير الكفاءة والمسؤولية
إغلاق 25 موقعاً لـ"كور صهر معادن" غير مجاز في بغداد
النزاهة توقف صرف رواتب تقاعدية لـ (22) إضبارة مزورة في الأنبار
شيخ بني تميم: لا تنازل عن حق العائلة المعتدى عليها ومهيمن الحمداني وحمايته تحت المساءلة
الداخلية تعلن توقيت فتح رابط التقديم على الدورة (56 ضباط عالية)
القبض على مطلوب بحوزته "حشيشة" في السليمانية
وزير النقل: قطاع الملاحة الجوية يحظى بأولوية قصوى
التعليم: ‏29 جامعة عراقية في تصنيف Interdisciplinary Science Rankings 2025
مساعٍ للاستحواذ على أراضٍ تابعة لجامع أم الطبول.. والأهالي يطالبون بإيقاف “التجاوز المنظم”
عمليات بغداد : الإطاحة بشبكة عصابة متخصصة بـ"التزوير والسرقة والمخدرات" شرقي بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك