وزير النقل: قطاع الملاحة الجوية يحظى بأولوية قصوى

أكد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، أن الوزارة تولي قطاع الملاحة الجوية أولوية قصوى؛ لما يمثّله من قيمة استراتيجية في تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية.

وذكر بيان لوزارة النقل، أن "وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، أجرى زيارة ميدانية إلى الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي؛ للاطلاع، بشكل مباشر، على سير العمل ومتابعة أداء المنظومات الفنية والإدارية المسؤولة عن تنظيم حركة الطيران في الأجواء العراقية".

وأضاف البيان، أن "السعداوي استمع، خلال جولته، إلى عرضٍ تفصيلي قدّمه المدير العام وكالة، أحمد عماد وعدد من رؤساء الأقسام، تناول جهود الملاكات المتخصصة في إدارة الحركة الجوية وآليات تأمين الانسيابية التشغيلية للرحلات وفق أعلى متطلبات السلامة الدولية المعتمدة".

وشدد وزير النقل، بحسب البيان، على "أهمية التطوير المستمر للملاحة الجوية، بوصفها العمود الفقري لمنظومة النقل الجوي والعامل الأبرز في بناء فضاء جوي آمن ومستقر".

وأكد، أن "الوزارة تولي قطاع الملاحة الجوية أولوية قصوى؛ لما يمثّله هذا القطاع من قيمة استراتيجية في تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية"، لافتًا إلى، أن "تطويره يُعدّ ركنًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة النقل الجوي، فيما أشاد بكفاءة الملاكات الوطنية ودورها في تحديث الأنظمة التقنية وتحقيق خطوات ملموسة خلال الفترة الماضية".

من جانبه، ثمّن المدير العام وكالة، الدعم المتواصل الذي تقدّمه وزارة النقل"، مؤكدًا، أن "الشركة ماضية في تنفيذ مشاريع التحديث والتطوير ضمن خططها المستقبلية، مع تعزيز التعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الملاحة الجوية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتوسيع قدرات العراق في إدارة مجاله الجوي".