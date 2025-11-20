الأخبار

التعليم: ‏29 جامعة عراقية في تصنيف Interdisciplinary Science Rankings 2025


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، (20 تشرين الثاني 2025)، ان مؤسسة تايمز للتعليم العالي أصدرت نتائج نسخة Interdisciplinary Science Rankings 2025 الخاصة بأفضل الجامعات في مجال الأبحاث العلمية متعددة التخصصات للعام 2026.

وأجرى التصنيف تقييماً لــ 911 مؤسسة على وفق أحد عشر مؤشراً للأداء موزعة على ثلاثة مرتكزات رئيسة هي:

- مدخلات التعليم والبحث (Inputs) بنسبة 19%

- العمليات الأكاديمية (Process) بنسبة 16%

- المخرجات البحثية والعلمية (Outputs) بنسبة 65%

وتنافست في هذا التصنيف الذي يقيس إسهامات الجامعات والتزامها بالعلوم متعددة التخصصات 94 دولة حول العالم من حيث عدد الجامعات المصنّفة وشاركت العراق بـ29 جامعة ليأتي ثانياً عربياً من حيث التمثيل في التصنيف.

وأظهرت النتائج حصول تسعٍ وعشرين جامعة عراقية على مواقع تنافسية مهمة جاءت في مقدمتها جامعة المستقبل (Al-Mustaqbal University) في الفئة (251–300) تليها الجامعات الآتية:

- Komar University of Science and Technology

- University of Technology

- University of Zakho

- Al-Ayen University

- University of Anbar

- University of Baghdad

- University of Raparin

- Cihan University – Erbil

- The Islamic University

- University of Babylon

- Al-Esraa University

- Al-Farahidi University

- Al-Qasim Green University

- Imam Ja’afar Al-Sadiq University

- Middle Technical University

- Mustansiriyah University

- Salahaddin University – Erbil

- Tishk International University

- University of Al-Qadisiyah

- University of Diyala

- University of Sulaimani

-University of Thi-Qar

- Al-Furat Al-Awsat Technical University

- Al-Nahrain University

- Al-Nisour University

- Tikrit University

- University of Kufa

- University of Misan

