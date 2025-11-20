عمليات بغداد : الإطاحة بشبكة عصابة متخصصة بـ"التزوير والسرقة والمخدرات" شرقي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (20 تشرين الثاني 2025)، إطاحة شبكة عصابة متخصصة بالتزوير والسرقة والمخدرات شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إن "مفارز اللواء العشرون في الفرقة الخامسة، ضمن منطقة العماري بشرق العاصمة، تمكنت من إلقاء القبض على افراد عصابة متخصصة بالتزوير والسرقة والمخدرات".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات عن وجود المتهمين داخل قاطع المسؤولية"، مبينة أنه "تم تشكيل فريق عمل بمشاركة الأجهزة الأمنية وقوة من سوات الرصافة، والتوجه إلى مكان تواجدهم والقبض على 4 متهمين، وضبط أدوات تعاطي المخدرات ولوحات عجلات وأوراق مزورة ووصولات بحوزتهم".

وأكدت القيادة أنه "تم إيداع المتهمين التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".