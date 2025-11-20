محافظ البصرة يبحث مع قيادة العمليات تعزيز الأمن وتوزيع الأراضي لمنتسبي الدفاع

بحث محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الخميس (20 تشرين الثاني 2025)، مع قيادة عمليات البصرة، تعزيز الأمن وتوزيع الأراضي لمنتسبي وزارة الدفاع.

وذكرت المحافظة في بيان أن "العيداني، عقد اجتماعاً مشتركاً مع عمليات البصرة، لبحث مستجدات الملف الأمني في المحافظة، وسبل تعزيز الإجراءات الرامية إلى ترسيخ الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية".

وأضافت أن "رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، عقيل الفريجي، حضر الاجتماع، حيث جرت مناقشة الخطط الميدانية وتقييم واقع العمل الأمني، إضافة إلى آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية لتأمين الأحياء الحيوية وملاحقة الخارجين عن القانون".

وأشارت إلى أن "اللقاء تناول أيضاً ملف توزيع قطع الأراضي على منتسبي وزارة الدفاع ضمن مقاطعة الشهيد وسام".

وأكد المحافظ بحسب البيان "استمرار الجهود لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بهذا الملف، بما يضمن إيصال الحقوق إلى مستحقيها وفق الضوابط المعتمدة".