إصابة تاجر مخدرات باشتباك مسلح مع قوة أمنية بعد مقاومته وإطلاق النار عليها غرب بغداد


أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (20 تشرين الثاني 2025)، بأن قوة أمنية اشتبكت مع تاجر للمخدرات أثناء تنفيذ واجب إلقاء القبض عليه غرب العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، أن "قوة أمنية اشتبكت مع تاجر مخدرات أثناء تنفيذ واجب القاء القبض عليه وفق المادة 28 مخدرات".

وأضاف أن "التاجر قاوم القوة وأطلق النار عليهم، الأمر الذي استدعى الرد عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وأشار المصدر إلى أنه "تم تفتيش داره وضبط رمانتين دفاعيتين، ومسدس كولمبي مع مخزنه، و4 قناني غاز تستعمل للتعاطي، وأكياس تحتوي على كمية من المخدرات، و3 أدوات تعاطي مع ملعقة وزن، و16 حبة مخدرة نوع لاريكا، و3 هواتف نقالة نوع إنفنيكس وسامسونج وهونر، و8 قدّاحات (ولاعات)".

