المفوضية تعلن ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات لأكثر من 800 طعن

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، (20 تشرين الثاني 2025)، ان عدد الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية تجاوز 800 طعن.

وانتهت اليوم الخميس، المدة المحددة لتسليم الطعون بنتائج الانتخابات، المقدمة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويمنح القانون الانتخابي المفوضية الحق في البت بالطعون وتقديم تقريرها إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة سبعة أيام، ولدى الهيئة مدة 10 أيام للبت في الطعون قبل إرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها.