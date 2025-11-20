وزارة الصحة: شمول 9 محافظات بالضمان الصحي مطلع العام المقبل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، شمول 9 محافظات بالضمان الصحي مطلع العام المقبل، حيث ذكر مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد عبيد للوكالة الرسمية، إن "مجلس إدارة هيئة الضمان، وبتوجيه من وزير الصحة، اتخذ قراراً بشمول تسع محافظات بإجراءات الضمان الصحي، وهي: البصرة، ذي قار، ميسان، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، بابل، الأنبار، نينوى، وكركوك".

كما لفت الى ان "هذه المحافظات ستشمل عام 2026، بالضمان، إذ باشرت الهيئة خلال الأشهر الستة الماضية تنفيذ الإجراءات اللوجستية لتهيئة مقار العمل، وتم إنجاز ستة مقار فيما تبقى ثلاثة مقار العمل جارٍ على استكمالها، إضافة الى باقي البنى التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة قبل بدء تطبيق النظام في عام 2026، من خلال سلسلة تعاقدات مع القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات الضمان الصحي في تلك المحافظات".

وأضاف أنه "تم إجراء مسح شامل للمحافظات التسع، اعتماداً على الفئات التي شملت في بغداد، وهي ذات الفئات التي ستدرج ضمن النظام في تلك المحافظات، والمتمثلة بالموظفين وأفراد عائلاتهم، والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، إضافة الى المتقاعدين بشكل اختياري"، لافتا الى ان "تطبيق شمول هذه الفئات سيتم بشكل تدريجي، ووفق الآلية المعتمدة في محافظة بغداد، لضمان النمو المستدام والتطبيق السليم لنظام الضمان الصحي في المحافظات المشمولة".