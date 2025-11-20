محكمة جنايات كربلاء المقدسة: السجن المؤبد بحق 19 إرهابياً أقدموا على حرق المواكب الحسينية

أصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد بحق 19 إرهابياً أقدموا على حرق المواكب الحسينية، إذ ذكر مجلس القضاء في بيان، أنَّ "محكمة جنايات كربلاء المقدسة، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق (19) إرهابياً بينهم امرأة، أقدموا على حرق عدد من المواكب الحسينية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) خلال العام الجاري 2025".

وأضاف ان "الإرهابيين المنتمين لكيان داعش الإرهابي أقدموا على تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المواطنين خلال الزيارة الأربعينية للإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة كربلاء المقدسة بهدف بث الرعب تحقيقاً لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية".

كما لفت الى أنه "تم إصدار الحكم بحقهم استناداً لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة الثانية / 1 و2 و4 و7 منه، وكذلك مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات، واستدلالاً بأحكام المادة 132 / 1 منه".