رئيس الوزراء يوجه بالتحول نحو الدفع الإلكتروني لجباية أجور الكهرباء

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالتحول نحو الدفع الإلكتروني لجباية أجور الكهرباء، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة ملف جبابة الكهرباء، بحضور وزير الكهرباء ورئيس هيئة المستشارين والكادر المتقدم في وزارة الكهرباء وعدد من المسؤولين المعنيين بهذا الملف".

كذلك لفت إلى، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة خطة التوزيع الحالي وخارطة فك الاختناقات، بجانب مناقشة تقرير خطة الضائعات وهدر الطاقة، من اجل الوصول الى مستوى (40%) من الهدر الحالي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في ما يتعلق بالضائعات في بعض المفاصل".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش أيضاً حساب قيمة الطاقة المجهزة والطاقة المقروءة، ومقارنتها بمقدار الجباية الفعلية، والمراجعة العامة لمقدار الجباية الإلكترونية خلال الشهرين الماضيين في جميع أنحاء البلد، وقياس مقدار الطفرة المتحققة فيها".

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الكهرباء، بـ"التحول نحو الدفع الإلكتروني لجباية أجور الكهرباء، ولاسيما ما يخص الأحمال العالية وأصناف التجاري والصناعي والزراعي المجهزة بالطاقة الكهربائية".