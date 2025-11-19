العامري يستقبل السفير الفرنسي ويبحثان العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس

استقبل الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي العامري اليوم الثلاثاء في مكتبه ببغداد السفير الفرنسي لدى العراق السيد باتريك دوريل.

وشهد اللقاء تقديم السفير الفرنسي التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية في العراق إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين بغداد وباريس.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا في المجالات ذات الأولوية ومواصلة التنسيق المشترك والعمل على تطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.