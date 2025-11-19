القبض على متهم وشقيقه بجريمة قتل مواطن في ديالى

القت قوة من شرطة ديالى القبض على متهم بقتل مواطن شمال شرق بعقوبة،مركز المحافظة .

وقال مصدر امني :" بعد ورود معلومات عن اختفاء صاحب محل لبيع المواد المنزلية والانشائية، تم تشكيل فريق امني مختص، وبعد عملية التحري وجمع المعلومات تم العثور على جثة المواطن مرمية داخل / ستوتة / في احد بساتين قرية حماده باطراف المقدادية ، والقبض على متهم بارتكاب الجريمة" .

واضاف:"ان المتهم اعترف ، اثناء التحقيقات ، بارتكابه الجريمة بمساعدة شقيقه ، الذي تم القبض عليه"