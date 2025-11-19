العامري يستقبل السفير التركي ويبحثان مستجدات العراق والمنطقة

استقبل الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي العامري اليوم الثلاثاء في مكتبه ببغداد السفير التركي لدى العراق السيد أنيل بورا إينان.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع العامة في البلاد ومسار العلاقات الثنائية.

وقدم السفير التركي خلال اللقاء التهاني للسيد العامري بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية، في حين جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك واستمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.